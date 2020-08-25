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Месси в Манчестер Сити: "горожане" изучают тонкости финансового фэйр-плей для подписания лидера Барселоны

10:30 - Читати українською
Месси в Манчестер Сити: "горожане" изучают тонкости финансового фэйр-плей для подписания лидера Барселоны
Лионель Месси / Твиттер ФК Барселона

Клуб из Манчестера всерьез настроен приобрести Лионеля Месси при первой возможности.

Манчестер Сити рассматривает вариант покупки Месси. "Горожан" интересует, смогут ли они приобрести аргентинца без нарушения правил финансового фэйр-плей, если появится такая возможность, сообщает ESPN.

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В Сити детально изучают расходы, которые возникнут, если Барселона все же согласится продать своего лидера по адекватной цене. В случае трансфера Месси каталонцы инвестируют деньги в восстановление команды.

Напомним, ранее появилась информация, что Месси готов покинуть Барселону уже этим летом – аргентинец уже сообщил об этом нового тренера Рональда Кумана. Однако, зарплатные аппетиты аргентинца будут по карману лишь немногим клубам – назывались Интер, ПСЖ и, в частности, Манчестер Сити.

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Барселона Барселона Финансовый fair-play Лионель Лионель Месси Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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