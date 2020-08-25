Месси в Манчестер Сити: "горожане" изучают тонкости финансового фэйр-плей для подписания лидера Барселоны

Манчестер Сити рассматривает вариант покупки Месси. "Горожан" интересует, смогут ли они приобрести аргентинца без нарушения правил финансового фэйр-плей, если появится такая возможность, сообщает ESPN.

Фигу оценил вероятность ухода Месси из Барселоны

В Сити детально изучают расходы, которые возникнут, если Барселона все же согласится продать своего лидера по адекватной цене. В случае трансфера Месси каталонцы инвестируют деньги в восстановление команды.

Напомним, ранее появилась информация, что Месси готов покинуть Барселону уже этим летом – аргентинец уже сообщил об этом нового тренера Рональда Кумана. Однако, зарплатные аппетиты аргентинца будут по карману лишь немногим клубам – назывались Интер, ПСЖ и, в частности, Манчестер Сити.

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