Манчестер Юнайтед сойдется в поединке с Ливерпулем, проходной соперник для Зинченко – жеребьевка Кубка Англии
22:18 - Читати українською
Завершилась церемония жеребьевки пар 1/16 финала Кубка Англии.
Манчестер Юнайтед и Ливерпуль встретятся уже на стадии 1/16 финала КА, сообщает официальный сайт турнира.
Стокпорт – Вест Хэм: Ярмоленко уже должен был забивать – онлайн-трансляция матча Кубка Англии
Для Манчестер Сити Александра Зинченко жребий был более лоялен, подопечные Гвардиолы проэкзаменуют Челтенхэм. Челси будет принимать Лутон, а Лестер заедет в гости к грозному Брэнтфорду.
Во время жеребьевки также были определены потенциальные пары 1/8 финала Кубка Англии.
Зінченко зіграв революційну роль і знищив зірку МЮ: Гвардіола, англійські ЗМІ та фанати вражені українцем у дербі
Розподіл пар 1/8 фіналу КА:
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter