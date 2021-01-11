Манчестер Юнайтед и Ливерпуль встретятся уже на стадии 1/16 финала КА, сообщает официальный сайт турнира.

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Для Манчестер Сити Александра Зинченко жребий был более лоялен, подопечные Гвардиолы проэкзаменуют Челтенхэм. Челси будет принимать Лутон, а Лестер заедет в гости к грозному Брэнтфорду.

Во время жеребьевки также были определены потенциальные пары 1/8 финала Кубка Англии.

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Here's your Official #EmiratesFACup fourth round draw ?



(2/2) pic.twitter.com/k9iK8lkQzN — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 11, 2021

Розподіл пар 1/8 фіналу КА: