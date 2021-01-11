Стокпорт принимает Вест Хэм. Начало матча в 22:00. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию в этой новости. Ярмоленко стремился продолжить свою серию удачных выступлений в кубковых турнирах. Ведь в текущем сезоне Андрей только косвенно помогал в результативных атаках в рамках АПЛ. А вот в Кубке Лиги отличился 2 голами и 3 ассистами. Нынешний соперник позволял ожидать большего. Стокпорт Каунти выступает в 5 по классу дивизионе чемпионата Англии, а вот состав "молотов" на большинстве позиций вполне себе основной.

"Ярмоленко спасает день для Мойеса": украинец провел матч сезона за Вест Хэм, но СМИ указали на недостатки

Our team to face Stockport County tonight looks like this! #FACup #STOWHU pic.twitter.com/rnTo9GelY5 — West Ham United (@WestHam) January 11, 2021

Не очень гостеприимный ливень поприветствовал команды перед стартовым свистком. Агрессивно с постоянными заявками на атаки по правому флангу начали хозяева, в старте которых выделяется разве что Джон Руни, младший брат того самого Уэйна. Первая попытка атаки гостей – Райс не нашел общий язык с Ярмоленко. Бенрама попал в штангу метров с 10, не успевали его накрыть. Технично отдал Ярмоленко пяткой и открылся, но не получил пас в ответ от того же Райса. Много беготни от украинца в первые 10 минут, и вот он первый момент экс-динамовца. Эффектный дальний удар – совсем немного не хватило.

Громкие салюты над стадионом, насколько же атмосферные эти ранние этапы Кубка Англии с командами, которых даже в профессионалах не числятся. Перепуганный Майк Дин решил прервать встречу на минуту-другую. Когда встречу возобновили, запасной кипер Вест Хэма Рэндолф ошибся на выходе, и лишь партнеры не позволили поразить пустые ворота. Только 30 минут, а болельщики "молотов" безжалостны к своему же игроку: "Кто наполнил бутсы Ярмоленко цементом? Моя бабушка бегает быстрее его. Ярмоленко недостаточно хорош, разве не так? Он неплох на замене, но не со старта".

Андрей действительно очень натужно выглядит на фоне сопротивления команды всего лишь из 5 лиги: только одна острая попытка передачи (Антонио опередил голкипер), единственный удар, плоховатые открывания. Лансини только на 34 минуте нанес первый точный удар. Без особой угрозы.