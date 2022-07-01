"Красные дьяволы" согласовали переход левого защитника Тайрелла Маласии из Фейеноорда, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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22-летний финалист Лиги конференций был близок к переходу в Лион, но Манчестер Юнайтед вмешался и не оставил шансов "ткачам". Фейеноорд принял предложение англичан в размере 15 млн евро+2 млн бонусами. В прошлом сезоне Маласия провел 50 матчей, в которых оформил один гол и 5 ассистов. Также в активе защитника есть 5 матчей за сборную Нидерландов.

Вскоре Маласия должен прибыть в Англию для медосмотра и подписать контракт. Защитник станет первым новичком МЮ эпохи Тен Хага, хотя на эту роль претендовал более статусный Фрэнки де Йонг из Барселоны.

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