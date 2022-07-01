Манчестер Юнайтед согласовал первый трансфер для Тен Хага – все гораздо скромнее, чем ожидалось
Манчестер Юнайтед среди клубов АПЛ одним из последних начал свою летнюю трансферную кампанию.
"Красные дьяволы" согласовали переход левого защитника Тайрелла Маласии из Фейеноорда, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
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22-летний финалист Лиги конференций был близок к переходу в Лион, но Манчестер Юнайтед вмешался и не оставил шансов "ткачам". Фейеноорд принял предложение англичан в размере 15 млн евро+2 млн бонусами. В прошлом сезоне Маласия провел 50 матчей, в которых оформил один гол и 5 ассистов. Также в активе защитника есть 5 матчей за сборную Нидерландов.
Вскоре Маласия должен прибыть в Англию для медосмотра и подписать контракт. Защитник станет первым новичком МЮ эпохи Тен Хага, хотя на эту роль претендовал более статусный Фрэнки де Йонг из Барселоны.
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