Новый тренерский штаб во главе с Эриком Тэн Хагом планирует серьезные кадровые изменения в коллективе.

Сразу 7 футболистов могут покинуть МЮ этим летом, утверждает ESPN . Ожидается, что первым игроком на выход будет Дин Хендерсон, которого хочет подписать Ноттингем Форест на правах аренды.

Манчестер Юнайтед и Барселона согласовали сумму трансфера за Фрэнки де Йонга

Близок к прощанию Андреас Перейра. У Юнайтед есть на столе предложение от Фулхэма в размере 10 млн евро. Полузащитника поразили планы новичка АПЛ, о которых рассказало ему руководство. Тен Хаг стремился бы оставить Перейру, но сам игрок предпочитает уйти в поисках стабильной игровой практики.

"Красные дьяволы" готовы выслушать предложения по Арону Ван-Биссаке, Акселю Туанзебе, Алексу Теллесу, Антони Марсьялю и Эрику Байли, но пока никакой конкретики относительно них нет.

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