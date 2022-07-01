"Червоні дияволи" узгодили перехід лівого захисника Тайрелла Маласії з Фейєнорда, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

Манчестер Юнайтед налаштований позбутись аж 7 гравців – лише двоє близькі до відходу

22-річний фіналіст Ліги конференцій був близький до переходу в Ліон, але Манчестер Юнайтед втрутився і не залишив шансів "ткачам". Фейєнорд прийняв пропозицію англійців у розмірі 15 млн євро+2 млн бонусами. У минулому сезоні Маласія провів 50 матчів, в яких оформив один гол та 5 асистів. Також захисник має у своєму активі 5 матчів за збірну Нідерландів.

Незабаром Маласія повинен прибути в Англію для медогляду і підписати контракт. Оборонець стане першим новачком МЮ епохи Тен Хага, хоча на цю роль претендував значно статусніший Френкі де Йонг з Барселони.

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