Манчестер Юнайтед сделал невероятный камбэк в игре с Саутгемптоном, уверенные победы Вулверхэмптона и Кристал Пэлас

Состоялись очередные матчи 29-го тура чемпионата Англии.
АПЛ, 29-й тур
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:2
Голы: Перейра, 53, Лукаку, 59, 89 – Валери, 26 Уорд-Праус, 75
Нереализованный пенальти: Погба (М), 90 + 4
Вулверхэмптон – Кардифф – 2:0
Голы: Диогу, 16 Хименес, 18
Брайтон – Хаддерсфилд – 1:0
Гол: Андоне, 78
Бернли – Кристал Пэлас – 0:3
Голы: Барнс, 90 – Бардсли (аг.), 15 Батшуаи, 48, Заха, 76
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Уже на 26-й минуте защитник Ян Валери шокировал Олд Траффорд голом в ворота хозяев. Игроки МЮ смогли прийти в себя только после перерыва и за 6 минут сумели забить 2 мяча. Казалось, исход игры решен благодаря такому камбэку, но гости имели другое мнение и выровняли счет на 75-й минуте. Героем поединка стал бельгийский форвард Лукаку, который голом в конце встречи принес МЮ очередные 3 очка.