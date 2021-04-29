Манчестер Юнайтед – Рома

29 апреля, 22:00. Манчестер, Олд Траффорд

Главный арбитр: Карлос дель Серро (Испания)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", а также на платформе oll.tv и MEGOGO. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

Лига Европы – последний шанс для МЮ что то выиграть в этом сезоне. С английскими кубками не сложилось, а отставание от Манчестер Сити в чемпионате не оставляет пространства для иллюзий. Тем не менее, на второй позиции команда Сульшера закрепилась довольно надежно, попаданию в групповой этап следующего розыгрыша ЛЧ ничего не угрожает.

"Подержи-ка мое пиво, – говорят в Роме. – Нам бы ваши проблемы". Римский клуб откровенно провалил кампанию в Серии А, шансов на путевку в ЛЧ через чемпионат – нет. Тем более контрастной выглядит убедительная проходка "волков" в Лиге Европы. Рома – единственная итальянская команда, которая продолжает сражаться на международном фронте за честь своей страны. А возможность выиграть финал ЛЕ и запрыгнуть в последний вагон поезда, отправляющегося в следующую ЛЧ, делает банду Фонсеки более мотивированной и опасной.

Вероятно, в столичном клубе уже смирились с тем, что догнать Милан, Наполи или Ювентус не удастся, ведь не бросили все силы, чтобы отыграться против Кальяри – поражение 2:3, которое, кстати, стало юбилейным, десятым в действующем сезоне Кальчо. МЮ, к слову, в тот же день расписал нулевую ничью на поле Лидса.

"Красные дьяволы" – очень неудобный соперник для Ромы. Интересно, что все три предыдущих еврокубковых дуэли между клубами втиснулись в промежутке между апрелем 2007-го и апрелем 2008-го. Сначала Юнайтед ощипали "волков" в четвертьфинале ЛЧ – 1:2, 7:1. Осенью пересеклись в групповом турнире – 1:0, 1:1. А весной 2008-го – снова четвертьфинал, снова триумф Манчестера (2:0, 1:0).

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Понятно, что исторический бэкграунд бьет по чести римлян и побуждает в конце концов прервать эту неудачную серию. А в двух звезд команды есть еще и личные истории с британским грандом. Крис Смоллинг сыграл на Олд Траффорд 10 лет – и именно отсюда переехал в Рим. А Генрих Мхитарян заключил контракт с МЮ на пике своей славы, перейдя из Дортмунда в 2016-м, но важным игроком в Манчестере так и не стал. Оба экс-"дьяволы" недавно восстановились от травм и готовы противостоять бывшему клубу.

Очень вероятно появление на поле двух именитых центрфорвардов. Из всех итальянских клубов Эдинсон Кавани чаще всего забивал именно Роме – 9 голов. Зато МЮ – сладкая булочка для Эдина Джеко (6 голов). Голеадорское противостояние – еще одна фишка итало-английской дуэли.

Ориентировочные составы

МЮ: Де Хеа – Ван-Биссака, Байли, Магуайр, Шоу – Фред, Мактоминай – Рашфорд, Бруну, Погба – Кавани

Рома: Пау Лопес – Ибаньес, Смоллинг, Кристанте – Карсдорп, Верету, Диавара, Перес – Пеллегрини, Мхитарян – Джеко

Травмированные: Джонс, Марсьяль – Дзаньоло, Калафиори, Педро

Дисквалифицирован: Манчини (Рома)

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Рома забивает хотя бы один мяч в 10 последних матчах Лиги Европы. Зато МЮ любит создать себе проблемы на ровном месте, пропустив первым, и только после этого включается в игру. Сколько таких матчей было в этом сезоне? Поэтому Рома имеет большие шансы забить важный для себя мяч на Олд Траффорд. У букмекеров явным фаворитом выступает английский клуб, однако, похоже, судьба путевки в финал решится не сегодня, а через неделю.

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