Манчестер Юнайтед – Рома

29 квітня, 22:00. Манчестер, Олд Траффорд

Головний арбітр: Карлос дель Серро (Іспанія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", а також на платформі oll.tv і MEGOGO. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Ліга Європи – останній шанс для МЮ щось виграти у цьому сезоні. З англійськими кубками не склалося, а відставання від Ман Сіті у чемпіонаті не залишає простору для ілюзій. Тим не менше, на другій позиції команда Сульшера закріпилася доволі надійно, потраплянню у груповий етап наступного розіграшу ЛЧ нічого не загрожує.

"Потримай моє пиво, – промовляють у Ромі. – Нам би ваші проблеми". Римський клуб відверто провалив кампанію у Серії А, шансів на путівку в ЛЧ через чемпіонат – немає. Тим контрастнішою виглядає переконлива хода "вовків" у Лізі Європи. Рома – єдина італійська команда, яка продовжує битися на міжнародному фронті за честь своєї країни. А можливість виграти фінал ЛЄ і застрибнути в останній вагон потяга, що вирушить до наступної ЛЧ, робить банду Фонсеки в рази мотивованішою та небезпечнішою.

Ймовірно, у столичному клубі вже змирилися з тим, що наздогнати Мілан, Наполі чи Ювентус не вдасться, а тому минулого вікенду не кидали всі сили, щоб відігратися проти Кальярі – поразка 2:3, яка, до речі, стала ювілейною, десятою у чинному сезоні Кальчо. МЮ, до слова, того ж дня розписав нульову нічию на полі Лідса.

"Червоні дияволи" – дуже незручний суперник для Роми. Цікаво, що всі три попередні єврокубкові дуелі між клубами втиснулися у проміжку між квітнем 2007-го і квітнем 2008-го. Спершу Юнайтед обскубли "вовків" у чвертьфіналі ЛЧ – 1:2, 7:1. Восени перетнулися у груповому турнірі – 1:0, 1:1. А весною 2008-го – знову чвертьфінал, знову тріумф Манчестера (2:0, 1:0).

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Зрозуміло, що історичний бекграунд б’є по гонору римлян і спонукає врешті перервати цю невдалу серію. А у двох зірок команди є ще й особисті історії із британським грандом. Кріс Смоллінг відіграв на Олд Траффорд 10 років – і саме звідси переїхав до Риму. А Генріх Мхітарян уклав контракт з МЮ на піку своєї слави, перейшовши із Дортмунда у 2016-му, але важливим гравцем у Манчестері так і не став. Обидва екс-"дияволи" нещодавно відновилися від травм і готові протистояти колишньому клубу.

Дуже ймовірною є поява на полі двох іменитих центрфорвардів. З-поміж усіх італійських клубів Едінсон Кавані найчастіше забивав саме Ромі – 9 голів. Натомість МЮ – солодка булочка для Едіна Джеко (6 голів). Голеадорське протистояння – ще одна фішка італо-англійської дуелі.

Орієнтовні склади

МЮ: Де Хеа – Ван-Біссака, Байлі, Магуайр, Шоу – Фред, Мактомінай – Рашфорд, Бруну, Погба – Кавані

Рома: Пау Лопес – Ібаньєс, Смоллінг, Крістанте – Карсдорп, Верету, Діавара, Перес – Пеллегріні, Мхітарян – Джеко

Травмовані: Джонс, Марсьяль – Дзаньйоло, Калафіорі, Педро

Дискваліфікований: Манчіні (Рома)

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Рома забиває бодай один м’яч у 10 останніх матчах Ліги Європи. Натомість МЮ полюбляє створити собі проблеми на рівному місці, пропустивши першим, і лише після цього вмикається у гру. Скільки таких матчів було у цьому сезоні? Тому Рома має великі шанси забити важливий для себе м’яч на Олд Траффорд. У букмекерів явним фаворитом виступає англійський клуб, проте, схоже, доля путівки у фінал вирішиться не сьогодні, а через тиждень.

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