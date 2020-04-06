Манчестер Юнайтед решил отказаться от госпрограммы сохранения рабочих мест – Ливерпуль после позора изменил мнение

Английские клубы продолжают искать варианты сохранения рабочих мест за своим персоналом в условиях пандемии коронавируса. Манчестер Юнайтед решил обойтись собственными силами, а Ливерпуль выбрал этот путь под давлением общественности.

МЮ решил не использовать правительственную программу отпусков персонала, сообщает Sky Sports.

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Исполнительный директор манкунианцев Эд Вудворд разослал электронные письма 900 работникам клуба, в которых заверил, что персонал будет получать зарплату в обычном режиме. Кроме того, Юнайтед разово заплатил временным работникам. Также рассматривается вариант с их финансовой поддержкой на период карантина.

Зато Ливерпуль решил отказаться от идеи присоединиться к государственной программе. Гендиректор "красных" Питер Мур даже вынужден был извиниться за предыдущие планы разделить ответственность за финансовое обеспечение персонала с государством. За это Ливерпуль подвергли беспощадной критике, в том числе и легенды Энфилда вроде Джейми Каррагера.

"В результате многих консультаций и внутреннего обсуждения на различных уровнях мы решили найти альтернативные средства. Мы считаем, что на прошлой неделе пришли неправильным выводам и искренне сожалеем об этом", – говорится в специальном заявлении Ливерпуля.

К слову, самостоятельно справиться с кризисными явлениями ранее решил еще один английский гранд – Манчестер Сити. Такой же позиции придерживается и Бернли.

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