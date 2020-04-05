Ливерпуль попал под шквал критики из-за желания сэкономить – досталось и от легенды Энфилда

Решение Ливерпуля отправить работников в отпуск далеко не все восприняли положительно.

Ливерпуль раскритиковали за попытку сохранить деньги во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, информирует Eurosport.

Ливерпуль принял оригинальное решение по зарплатам работников клуба

Отмечается, что Ливерпуль будет выплачивать только 20% от всей зарплаты – большую часть работники будут получать от правительства Великобритании. Интересно, что Ливерпуль заработал 600 млн евро только за прошлый сезон и получил около 50 млн чистой прибыли.

"Юрген Клопп проявлял сострадание ко всем с самого начала пандемии, игроки первой команды активно участвовали в инициативе футболистов АПЛ по сокращению заработной платы. А теперь уважение и доброта потеряли смысл, не очень красиво от Ливерпуля", – поделился экс-защитник "красных" Джейми Каррагер в твиттере.

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