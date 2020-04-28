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АПЛ ожидает камбэк – известна потенциальная дата возобновления турнира

08:43 70 Читати українською
АПЛ ожидает камбэк – известна потенциальная дата возобновления турнира
Трофей АПЛ / Фото Reuters

Хорошие новости для поклонников чемпионата Англии.

Уже первого мая представители клубов АПЛ проведут видео-конференцию по вопросу возобновления чемпионата, сообщает Goal.

Серия А вернется к тренировкам 4 мая, но не все так просто

Участники встречи предложат доигрывать чемпионат Англии с 8 июня, чтобы завершить турнир до августа, как это рекомендует УЕФА.

"Я лично провел переговоры с Премьер-лигой с целью скорейшего начала процесса восстановления сезона. Но, конечно, такие шаги должны соответствовать рекомендациям общественного здравоохранения", – заявил министр спорта Великобритании Оливер Дауден.

Напомним, нынешний сезон АПЛ приостановили после 29-ти туров, уверенным лидером гонки является Ливерпуль.

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