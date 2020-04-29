Манчестер Юнайтед вирішив підступно ослабити суперника в боротьбі за Лігу чемпіонів

Англійський Манчестер Юнайтед розглядає несподіваний варіант із виведенням із боротьби за місце в зоні Ліги чемпіонів одного з опонентів в рамках Прем'єр-ліги.

"Червоні дияволи" роздумують над поверненням із оренди голкіпера Шеффілд Юнайтед Діна Хендерсона, повідомляє The Times.

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Якщо перерваний пандемією коронавірусу сезон в АПЛ відновиться, то частина матчів відбудеться у липні. Це означає, що орендовані гравці опиняться у підвішеному стані. Дія усіх подібних угод була розрахована до 30 червня.

Хендерсон став лідером "клинків" і одним із творців дива, що дозволяє Юнайтед претендувати на єврокубки. Зокрема, шеффілді є конкурентами МЮ. Наразі манкуніанці посідають 5-те місце (45 очок), Шеффілд Юнайтед – 7-й (43 пункти), але має матч у запасі.

У нинішньому сезоні Дін Хендерсон провів 27 матчів в АПЛ, 10 із них – "сухі".

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