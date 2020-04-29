toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Манчестер Юнайтед вирішив підступно ослабити суперника в боротьбі за Лігу чемпіонів

29 квітня 20:33 1520 Читать на русском
Манчестер Юнайтед вирішив підступно ослабити суперника в боротьбі за Лігу чемпіонів
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Англійський Манчестер Юнайтед розглядає несподіваний варіант із виведенням із боротьби за місце в зоні Ліги чемпіонів одного з опонентів в рамках Прем'єр-ліги.

"Червоні дияволи" роздумують над поверненням із оренди голкіпера Шеффілд Юнайтед Діна Хендерсона, повідомляє The Times.

АПЛ очікує на камбек – відома потенційна дата відновлення турніру

Якщо перерваний пандемією коронавірусу сезон в АПЛ відновиться, то частина матчів відбудеться у липні. Це означає, що орендовані гравці опиняться у підвішеному стані. Дія усіх подібних угод була розрахована до 30 червня.

Хендерсон став лідером "клинків" і одним із творців дива, що дозволяє Юнайтед претендувати на єврокубки. Зокрема, шеффілді є конкурентами МЮ. Наразі манкуніанці посідають 5-те місце (45 очок), Шеффілд Юнайтед – 7-й (43 пункти), але має матч у запасі.

У нинішньому сезоні Дін Хендерсон провів 27 матчів в АПЛ, 10 із них – "сухі".

Від ван Дейка до Пуккі, від екс-зірки Шахтаря до космічного партнера Ярмоли – MVP сезону в кожній команді АПЛ

blog_ava
"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть
08:00
3459
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії футбольні курйози Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед Дін Хендерсон Дін Хендерсон
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
31
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук