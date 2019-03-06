Манчестер Юнайтед размышляет над подписанием Дибалы, – The Sun

Форвард "бьянконери" Паулу Дибала может оказаться на Туманном Альбионе.

Как сообщает The Sun, руководство "красных дьяволов" оценивает возможность приобретения аргентинца Паулу Дибалы. Представители Манчестер Юнайтед внимательно наблюдают за развитием карьеры Паулу в Турине.

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Ювентус не собирается отпускать Дибалу меньше, чем за 140 млн евро. Манкунианский клуб может предложить Юве обмен Дибалы на Лукаку. В текущем сезоне аргентинец сыграл 32 матча, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

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