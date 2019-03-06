Шевченко – о шансах Ювентуса на победу в Лиге чемпионов: Это идеальный год для них, чтобы выиграть все трофеи

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил возможность Джанлуиджи Буффона выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ и шансы на победу в этом же турнире туринского Ювентуса.

"Игра против Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд продемонстрировала, на что способен ПСЖ. Факт в том, что они смогли выиграть, несмотря на отсутствие нескольких важных игроков.

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Без Кавани и без Неймара команда смогла, особенно во втором тайме, демонстрировать очень хорошую игру. Они, безусловно, является одной из команд, которые могут достичь нынешнего финала Лиги чемпионов.

Потерял ли Реал больше, чем Роналду, после его перехода в Ювентус? Это – вызов для обоих. Это было его решением уйти и перебраться в Италию. Он очень хорошо работает и действительно играет за команду. Конечно, он всегда забивает, но вы видите, что он много работал и хорошо зарекомендовал себя в клубе.

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Ювентус за последние пять лет дважды играл в финале, только это – большое достижение. Очевидно, все мы знаем, даже если вы попадете в финал, выиграть там всегда тяжело. Тем не менее, клуб и команда всегда демонстрировали непрерывный рост.

Последние семь-восемь лет они были сильнейшей командой в Италии и клубом, который смог создать солидный проект, продемонстрировав способность поддерживать высокий уровень. На самом деле им удавалось постоянно улучшаться. Этот год – это идеальный год для них, чтобы выиграть все трофеи", – цитирует Шевченко goal.com.

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