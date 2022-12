Манчестер Юнайтед после осечки Тоттенхэма получил возможность вплотную приблизиться к зоне ЛЧ, однако для этого необходимо было переиграть Ноттингем. Особых проблем в этом матче фаны на "Олд Траффорд" не ожидали, ведь соперник держался на предпоследней позиции в турнирной таблице. Первый тайм оправдал их надежды.

Интересно, что в центре обороны манкунианцев пришлось сыграть Люку Шоу. Лисандро Мартинес празднует чемпионство мира, а Магуайр и Линделеф приболели. Тем не менее, подопечные Эрика Тен Хага держали мяч 70% игрового времени, ничего не позволяя гостям и едва не открыв счет уже на 8-й минуте. Рашфорд влетел на левый край штрафной и пробил в защитника, а Маласия с отскока пробил в ближний угол – штанга спасла Ноттингем!

После этого "дьяволы" провели несколько неудачных фланговых атак, а уже на 18-й минуте команда праздновала взятие ворот. Гол оказался максимально простым – Эриксен от углового флажка покатил в штрафную, а Рашфорд замкнул в касание, пробив в дальнюю девятку. Никто из защитников даже не пошевелился. Это был 10-й гол Маркуса за МЮ в этом сезоне.

Еще через три минуты Рашфорд записал в свой актив ассист. Он забросил на ход по левому флангу, легко убрал с пути защитника и отдал передачу на линию штрафной. Марсьяль эффектным ударом низом направил сферу в левый нижний угол. 2:0! Это уже была заявка на победу.

Такой поворот в игре несколько расслабил манкунианцев. В первом тайме они спокойно контролировали движение мяча, но моментов уже не создавали. Исключением стал дальний обводящий выстрел Антони (над перекладиной). Ноттингем мог наказать за такой футбол плотным выстрелом Йейтса на 32-й минуте в ближний угол, который Де Хеа парировал плечом (причем парировал зряче). На 41-й же минуте Йейтс забил гол, замкнув подачу со стандарта – впрочем, он сделал это рукой, да еще и офсайд был.

Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе хозяев. Завершение первого тайма вряд ли понравилось Эрику Тен Хагу. Второй тайм его подопечные начали значительно агрессивнее, организовав несколько голевых моментов.

Так, на 56-й минуте Рашфорд получил шикарный перевод от Бруну Фернандеша и покатил с левого края штрафной на дальнюю штангу. Антони оставалось только прошить Хеннеси, однако валлийский обидчик Украины спас Ноттингем. Еще через четыре минуты Бруну внешней стороной стопы вырезал передачу, организовав выход Марсьяля один на один – Хеннеси выручил и здесь! На 67-й забивать должен был Рашфорд, который замыкал прострел Ван де Бека на ближнюю штангу, но Хеннеси снова был на высоте.

