Манчестер Юнайтед після осічки Тоттенхема отримав змогу впритул наблизитись до зони ЛЧ, однак для цього необхідно було переграти Ноттінгем. Особливих проблем у цьому матчі фани на "Олд Траффорд" не очікували, адже суперник тримався на передостанній позиції в турнірній таблиці. Перший тайм виправдав їхні сподівання.

I‘m with you Old Trafford Let’s go Red Devils @ManUtd pic.twitter.com/QM2D1ezBgd

Цікаво, що у центрі оборони манкуніанців довелося зіграти Люку Шоу. Лісандро Мартінес святкує чемпіонство світу, а Магуайр та Ліндельоф прихворіли. Тим не менш, підопічні Еріка Тен Хага тримали м'яч 70% ігрового часу, нічого не дозволяючи гостям і ледь не відкривши рахунок вже на 8-й хвилині. Рашфорд влетів на лівий край штрафного та пробив у захисника, а Маласія з відскоку пробив у ближній кут – стійка врятувала Ноттінгем!

Після цього "дияволи" провели кілька невдалих флангових атак, а вже на 18-й хвилині команда святкувала взяття воріт. Гол виявився максимально простим – Еріксен від кутового прапорця покотив у штрафний, а Рашфорд замкнув у дотик, пробивши у дальню дев'ятку. Ніхто із захисників навіть не поворухнувся. Це був 10-й гол Маркуса за МЮ у цьому сезоні.

Ще за три хвилини Рашфорд записав у свій актив асист. Він закидання на хід лівим флангом, легко прибрав зі шляху захисника й віддав передачу на лінію штрафного. Марсьяль ефектним ударом низом спрямував сферу в лівий нижній кут. 2:0! Це вже була заявка на перемогу.

Такий поворот у грі дещо розслабив манкуніанців. У першому таймі вони спокійно контролювали рух м'яча, але моментів вже не створювали. Виключенням став дальній обвідний постріл Антоні (над поперечкою). Ноттінгем міг покарати за такий футбол щільним пострілом Єйтса на 32-й хвилині у ближній кут, який Де Хеа парирував плечем (причому парирував зряче). На 41-й же хвилині Єйтс забив гол, замкнувши подачу зі стандарту – втім, він зробив це рукою, та ще й офсайд був.

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги господарів. Завершення першого тайму навряд чи сподобалось Еріку Тен Хагу. Другий тайм його підопічні розпочали значно агресивніше, організувавши кілька гольових моментів.

Так, на 56-й хвилині Рашфорд отримав шикарне переведення від Бруну Фернандеша й покотив з лівого краю штрафного на дальню стійку. Антоні залишалось тільки прошити Хеннесі, однак валлійський кривдник України врятував Ноттінгем. Ще за чотири хвилини Бруну зовнішнім боком стопи вирізав передачу, організувавши вихід Марсьяля віч-на-віч – Хеннесі виручив і тут! На 67-й забивати мав Рашфорд, який замикав простріл Ван де Бека на ближню стійку, але Хеннесі знову був на висоті.

Bruno Fernandes with an ice cold rabona pass



He will watch that and put it on repeat #ManchesterUnited #MUNNFO pic.twitter.com/ZvBa2sWxTP