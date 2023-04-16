Манчестер Юнайтед в начале апреля проиграл важный матч Ньюкаслу и поставил под угрозу место в Лиге чемпионов. Однако с тех пор "дьяволы" одержали три победы в чемпионате – сегодня удачная серия продолжилась на Сити Граунд.

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Лучшим игроком матча стал Фернандеш. Ничего нового. Бруну вел игру Юнайтед и создавал качественные моменты. Португалец пять раз вывел на удары партнеров и трижды остро пробил сам. Все точные выстрелы Фернандеша парировал Кейлор Навас. Костариканец поймал кураж и чудом вытаскивал мячи из "шестерок" и "девяток".

МЮ конвертировал тотальное игровое преимущество в гол. Марсьяль запрессинговал соперника на чужой половине, а Бруну отдал классный пас в касание. Навас, конечно, взял удар француза, но Антони успел на добивание.

Бразилец также провел хороший матч, сгенерировав много остроты во втором тайме. Именно он создал второй гол – нашел тонким пасом Далота, который вырвался один на один с вратарем и установил итоговый счет.

Манчестер Юнайтед набрал 59 очков и вернулся на третье место АПЛ. Отрыв от пятого места – 6 пунктов. Ноттингем Форест с 27 баллами остался в зоне вылета.