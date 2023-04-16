Манчестер Юнайтед на початку квітня програв важливий матч Ньюкаслу та поставив під загрозу місце в Лізі чемпіонів. Однак відтоді "дияволи" здобули три перемоги в чемпіонаті – сьогодні вдала серія продовжилася на Сіті Граунд.

АПЛ: Арсенал віддав очки з Вест Хемом – конкурент Зінченка проспав героя, Сака не забив пенальті, загадка Жезуса

Найкращим гравцем матчу став Фернандеш. Нічого нового. Бруну вів гру Юнайтед та створював якісні моменти. Португалець 5 разів вивів на удари партнерів і тричі гостро пробив сам. Всі точні постріли Фернандеша парирував Кейлор Навас. Костариканець спіймав кураж і дивом витягував м'ячі з "шісток" і "дев'яток".

МЮ конвертував тотальну ігрову перевагу в гол. Марсьяль запресингував суперника на чужій половині, а Бруну віддав класний пас у дотик. Навас, звичайно, взяв удар француза, але Антоні встиг на добивання.

Бразилець також провів хороший матч, згенерувавши багато гостроти в другому таймі. Саме він створив другий гол – знайшов тонким пасом Далота, який вирвався сам на сам з воротарем і встановив підсумковий рахунок.

Манчестер Юнайтед набрав 59 очок і повернувся на третє місце АПЛ. Відрив від п'ятого місця – 6 пунктів. Ноттінгем Форест з 27 балами залишився в зоні вильоту.