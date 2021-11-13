Руководство МЮ планирует пригласить Маурисио Почеттино в кресло главного тренера, если манкунианцам придется уволить Уле Гуннара Сульшера, сообщает The Telegraph.

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С норвежским специалистом не планируют прощаться до конца сезона, но многое будет зависеть от выступлений Юнайтед в Лиге чемпионов. Источник уверяет, что сам Почеттино также заинтересован в работе с манкунианцами.

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Напомним, до работы с ПСЖ Маурисио Почеттино работал в Тоттенхэме.

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