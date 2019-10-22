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Моджи порекомендовал Манчестер Юнайтед назначить Аллегри

06:00 68 Читати українською
Моджи порекомендовал Манчестер Юнайтед назначить Аллегри
Массимилиано Аллегри и Поль Погба / Фото FotMob

Бывший генеральный директор Ювентуса Лучано Моджи считает, что сотрудничество МЮ и Массимилиано Аллегри принесет свои плоды.

"Аллегри – лучший вариант для Юнайтед. При всем моем уважении к Мойесу и Сульшеру, Аллегри сильнее их обоих. Он вернет МЮ к борьбе за победу в чемпионате и будет соперничать с Ювентусом, Реалом, Барселоной и Ливерпулем.

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Я уверен, что с ним Манчестер Юнайтед за два года добился бы успеха в АПЛ", – цитирует Моджи Daily Mail.

После провального старта манкунианцев в текущем сезоне СМИ прочат отставку главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Его преемником может стать экс-наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри.

После 9-ти туров АПЛ "красные дьяволы" находятся на 13-й строчке турнирной таблицы.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Лучано Моджи
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