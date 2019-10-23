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Манчестер Юнайтед розглядає Рангніка на заміну Сульшеру

17:40 460 Читать на русском
Манчестер Юнайтед розглядає Рангніка на заміну Сульшеру
Ральф Рангнік / Фото РБ Лейпциг

Манкуніанці продовжують розширювати шорт-лист потенційних кандидатів на посаду головного тренера.

Ральф Рангнік має шанс стати головним тренером Манчестер Юнайтед, повідомляє Sport Bild.

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Керівництво "червоних дияволів" розглядає німецького фахівця як одного з кандидатів на потенційну заміну Уле Гуннару Сульшеру. Чинний наставник МЮ може бути звільнений, якщо результати команди не покращаться найближчим часом.

Останнім місцем роботи Рангніка був РБ Лейпциг, який він покинув влітку та став директором спортивного відділу компанії Red Bull.

Після 9-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед перебуває на 14-му місці.

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