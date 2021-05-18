Чемпионат Англии 2020/21, 37-й тур

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:1

Голы: Кавани, 15 – Брайан, 76

Саутгемптон – Лидс – 0:2

Голы: Бэмфорд, 73, Робертс, 90+5

Встреча между Манчестер Юнайтед и Фулхэмом уже не имела большого турнирного значения. "Коттеджеры" вылетели из АПЛ, а "красные дьяволы" давно обеспечили прописку в зоне ЛЧ – впрочем, мотивация у обеих команд всё равно была серьёзной. Лондонцы хотели прервать 8-матчевую безвыигрышную серию, а манкунианцы могли официально завоевать серебряные медали чемпионата. Кроме того, они проиграли дома в двух предыдущих турах, а сегодня на трибунах Олд Траффорд впервые за сезон пришли зрители – в таких условиях о потере очков никто не думал.

Кавани отличился гениальным голом с 35 метров – ассист Де Хеа может спровоцировать судейский скандал

Хозяева отблагодарили своих фанатов шедевральным голом уже на 15-й минуте: Де Хеа выбил мяч, Фернандеш подправил его на ход Кавани, а тот, получив мяч между двух центрбеков, метров с сорока перебросил голкипера – 1:0! Правда, тут начался скандал: ассист записали на Бруну, однако касание португальца выглядело сомнительно – а если его не было, то ассист необходимо записать на Де Хеа. Впрочем, в таком случае Эдинсон находился бы в гигантском офсайде. Так или иначе, шедевр никто не отменил.

Is this what you mean? pic.twitter.com/s9zFX8dtOn — Camel t (@Zeus_casanova) May 18, 2021

Несмотря на такой яркий старт, дальнейший ход встречи не впечатлил. Обе команды играли на равных, иногда создавая опасные моменты – причем у лондонцев их было не меньше, чем у манкунианцев. В частности, уже на 38-й минуте Карвалью мог сравнять счёт, оказавшись прямо перед де Хеа, но переиграть Давида он не сумел. После перерыва успокоить матч могли Фернандеш и Гринвуд, но Бруну с дистанции пробил мимо левой девятки, а Мейсон запорол выход один на один. "Коттеджеры" же на 61-й минуте могли наказать МЮ вбеганием Лукмана на левый край штрафной с ударом в ближний угол и добиванием из пределов вратарской – Де Хеа выручил хозяев.

В конце концов, манкунианцы доигрались. На 76-й минуте Бобби Род прошел по правому флангу и подал на дальнюю штангу, а Брайан замкнул головой в противоход голкиперу – 1:1! Создать хоть что-то острое в ответ МЮ не смог. Всё было настолько грустно, что на 86-й минуте болельщики начали покидать трибуны. Финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью!

В параллельном поединке Саутгемптон принимал Лидс. "Святые" уже не имели турнирных задач, а "павлины" сохраняли теоретические шансы на Лигу конференций – впрочем, для неё необходимо было не только отыграть у Вест Хэма шесть очков за два тура, но и иметь лучшую разницу голов (+10 у "хаммерс "+4 у подопечных Бьелсы). В любом случае, ожидался интересный матч, ведь обе команды сейчас на ходу.

Острее в этой встрече начали хозяева, которые минимум дважды могли открывать счёт – впрочем, классные выстрелы Адамса парировал Касилья. Через две минуты после перерыва Саутгемптон выводить вперёд должен был Уорд-Проуз, выстреливший со стандарта, но за Лидс вступилась штанга. После этого инициативу перехватили гости: на 51-й минуте Бэмфорд из пределов штрафной попал в каркас ворот, а на 69-й Алиоски получил отскок на левом краю штрафной и мощно пробил – Маккарти выручил "святых".

В конце концов, на 73-й минуте йоркширцы вышли вперёд: Бэмфорд получил "черпачок" от Родриго, вышел один на один с Маккарти и с острого угла прошил вратаря Саутгемптона – 0:1! На 86-й Робертс мог и добить хозяев своим голом, однако его отменили из-за офсайда. Не беда! В компенсированное время Тайлер добился своего, расстреляв ворота с линии штрафной. 0:2! Лидс празднует победу.

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