Чемпионат Англии 2020/21, 37-й тур

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:1

Голы: Кавани, 15 – Брайан, 76

Саутгемптон – Лидс – 0:2

Голы: Бэмфорд, 73, Робертс, 90+5

Встреча между Манчестер Юнайтед и Фулхэмом уже не имела большого турнирного значения. "Коттеджеры" вылетели из АПЛ, а "красные дьяволы" давно обеспечили прописку в зоне ЛЧ – впрочем, мотивация у обеих команд всё равно была серьёзной. Лондонцы хотели прервать 8-матчевую безвыигрышную серию, а манкунианцы могли официально завоевать серебряные медали чемпионата. Кроме того, они проиграли дома в двух предыдущих турах, а сегодня на трибунах Олд Траффорд впервые за сезон пришли зрители – в таких условиях о потере очков никто не думал.

Кавани отличился гениальным голом с 35 метров – ассист Де Хеа может спровоцировать судейский скандал

Хозяева отблагодарили своих фанатов шедевральным голом уже на 15-й минуте: Де Хеа выбил мяч, Фернандеш подправил его на ход Кавани, а тот, получив мяч между двух центрбеков, метров с сорока перебросил голкипера – 1:0! Правда, тут начался скандал: ассист записали на Бруну, однако касание португальца выглядело сомнительно – а если его не было, то ассист необходимо записать на Де Хеа. Впрочем, в таком случае Эдинсон находился бы в гигантском офсайде. Так или иначе, шедевр никто не отменил.

