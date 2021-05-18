Уругваец шокировал Фулхэм на 15-й минуте поединка 37-го тура АПЛ. Фаны "красных дьяволов" вернулись на Олд Траффорд после гигантской паузы и получили такой подарок.

Кавани объяснил, почему решил остаться в Манчестер Юнайтед

Голкипер Давид Де Хеа отдал сильную низовую передачу по центру, которая "разрезала" защиту соперника. Бруну всех перехитрил, а Кавани получил кучу пространства. Форвард МЮ решил не сближаться с вратарем, закинув божественный парашют с 35 метров.

Важный вопрос заключается в том, касался ли Бруну мяча. Если да, то гол "чистый". Если же нет, то Кавани забил из офсайда, в котором он находился во время передачи Де Хеа.

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