Камбэк – это особая демонстрация характера и воли к победе, забыть которую болельщики никогда не смогут. И хотя в Лиге чемпионов никто никогда не опускал руки, но некоторые матчи заняли особое место на страницах футбольной истории.

Игра до конца – это особое правило, соблюдение которого требуют фанаты всех клубов. И недаром, ведь в футболе случаются чудеса, для которых надо только сверхусилия и безграничная вера в себя. Именно эти факторы ломают ход матчей и преподносят от разочарования на вершину эйфории.

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Депортиво – Милан – 4:0, ЛЧ 2003/2004

1/4 финала Лиги чемпионов для звездного Милана началась более чем удачно – домашняя победа над Депортиво со счетом 4:1 практически гарантировала "россонери" выход в полуфинал и приближения к заветному кубку. Еще в прошлом сезоне Шевченко с партнерами праздновали победу в турнире и имели неплохие шансы повторить подвиг.

Впрочем, у команды из Ла-Коруньи были несколько иные мысли по этому поводу. Несмотря на разгромное поражение и силу грозного Милана, Депортиво в домашних силах хотел показать своим фанатам, что их поддержка способна творить чудеса.

В том матче у хозяев получалось все. Игроки Милана просто растерялись от бешеного напора, а Депортиво 4 раза заставил Дида вытаскивать мяч из сетки ворот и в итоге праздновал выход в полуфинал. Испанский клуб преодолел пропасть в счете, что до этого в Лиге чемпионов не удавалось никому.

Милан – Ливерпуль – 3:3 (2:3 в серии пенальти), финал ЛЧ 2004/2005

Ровно через год Милану пришлось пережить очередное падение, но в этот раз было еще больнее. Первый тайм стамбульского финала прошел настолько удачно, будто сама судьба настаивала на победе подопечных Карло Анчелотти. 3:0 после первого тайма – получить такой результат в финале самого престижного клубного турнира просто нереально.

Но ливерпульские фанаты своим "You'll never walk alone" вселили в своих игроков неимоверный дух. Джеррард и Ко за каких-то 10 минут забили 3 гола и полностью переломили ход игры.

Фортуна настолько отвернулась от Милана, что Шевченко не сумел переиграть Дудека с метра. Лотерею в серии пенальти выиграл Ливерпуль, подарив Лиге чемпионов незабываемую историю.

Барселона – ПСЖ – 6:1, ЛЧ 2016/2017

В первом матче 1/8 финала парижане разгромили звездную Барселону со счетом 4:0. ПСЖ был на ходу, поэтому казалось, что пройти в следующий этап Барселоне не помогут даже Месси, Суарес и Неймар.

Но каталонцы показали, что на Камп Ноу фанаты блаугранас будут видеть только славу команды. Барселона в родных стенах устроила настоящую голевую феерию, а гол Кавани только добавил вкуса таком важному голу Серхи Роберто на последних минутах матча. Барса продемонстрировала, что, кроме красивого футбола, способна проявить бойцовский характер.

Ливерпуль – Барселона – 4:0, ЛЧ 2018/2019

Первый матч на Камп Ноу принес фанатам мерсисайдцев горькое разочарование. Команда уступила 0:3 и не смогла забить такой важный выездной гол. Но Энфилд – это поле настоящей футбольной сказки, которое способно приземлить даже Барселону.

Харизма Юргена Клоппа и горячая вера болельщиков помогли Ливерпулю поиздеваться над Барселоной с разгромным счетом и продолжить свой путь к заветному трофею.