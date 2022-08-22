Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: Каземиро приехал на Олд Траффорд и вызвал ажиотаж среди болельщиков
Бразильский полузащитник Казэмиро будет присутствовать на матче своей новой команды.
Манчестер Юнайтед согласовал трансфер 30-летнего полузащитника. Осталось решить бюрократические вопросы с британским законодательством и подписать контракт.
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Тем временем Каземиро уже провел прощальную пресс-конференцию в Мадриде. Сразу после этого футболист сел в самолет и уже добрался до Англии. В Манчестер он сразу отправился на Олд Траффорд, где протиснуться сквозь толпу фанатов ему помогали охранники.
К слову, сегодня Манчестер Юнайтед проведет матч 3 тура АПЛ против Ливерпуля. Подопечные Эрика Тен Хага попытаются набрать первые очки в нынешнем сезоне, ведь до этого были только поражения от Брайтона (1:2) и Брентфорда (0:4).