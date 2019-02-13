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Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Ди Мария парирует хамство одной левой, Мбаппе и Ко ставят на колени – ЛЧ без Неймара интереснее

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Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Ди Мария парирует хамство одной левой, Мбаппе и Ко ставят на колени – ЛЧ без Неймара интереснее
МЮ – ПСЖ: счет и обзор матча 12.02.2019 – Лига чемпионов 2018/19
Тарас Котив Тарас Котив

МЮ проиграл Пари Сен-Жермен в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. Счет и подробный обзор матча читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 1/8 финала. Первый матч

МЮ – ПСЖ – 0:2

Голы: Кимпембе, 53, Мбаппе, 60

Удаление: Погба, 90

Обе команды впервые встречаются в рамках еврокубков. Матч, как и онлайн-трансляция на Манчестер Юнайтед – ПСЖ на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Под руководством Сульшера "красные дьяволы" до отчетной встерчи не проиграли ни одной из 11-и игр (9-и в АПЛ). Более того, за время правления норвежского исполняющего обязанности МЮ выиграл 10 матчей и лишь 1 раз сыграл вничью, а манкунианцы ворвались в зону ЛЧ, набрав только на очко меньше, чем с Моуринью за 17 туров. У хозяев не сыграли Рохо, Валенсия и Дармиан, но считать их большими кадровыми потерями было бы преувеличением.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: онлайн-трансляция матча ЛЧ

У команды Тухеля проблем сейчас побольше. За последние 10 матчей ПСЖ успел вылететь из Кубка лиги, потерпеть первое поражение в чемпионате и едва не опозориться в Кубке Франции, одолев аутсайдера 3-й лиги лишь в овертайме. Но главная проблема – потеря Неймара и Кавани, которые точно не помогут в атаке из-за травм. Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов 2018/19 ПСЖ завоевал первое место в борьбе с Ливерпулем и Наполи, а МЮ уступил лидерство Ювентусу.

Команды обменялись моментами в первые 10 минут. Ди Мария приложился издали – Де Хеа эффектно летел в направлении мяча, но круглый просвистел мимо ворот. Рэшфорд заставил Буффона поработать больше – Джиджи парировал первый точный удар в матче. Фантастический момент упустил Мбаппе. Верратти и Дракслер разыграли блестящую комбинацию, выведя чемпиона мира на последнее препятствие – вратаря. Килиану, правда, пришлось пробивать не из самой удобной позиции, к тому же были подозрения на офсайд.


Моменты в первые 35 минут откровенно уступали грубой игре – 5 желтых, 3 из которых на совести парижан. ПСЖ был близок к тому, чтобы исправить ситуацию, однако Ди Мария и в офсайд забрался, и дуэль вратарю МЮ проиграл. Хотя стоит отметить, что очередной пас за спины защитникам манкунианцев прошел и едва не сработал.

Янг силовым приемом вытолкнул Ди Марию за пределы поля. Аргентинец врезался в ограждение и повредил плечо, но Орсато не рискнул выписать второй "горчичник" капитану хозяев. У Юнайтед Марсьяль и Лингард получили чувствительные травмы мышц, а последний не смог продолжить игру. Еще перед перерывом на поле вышел Алексис Санчес. Напряженный первый тайм с преимуществом гостей, несколькими повреждениями и рядом загубленных последним пасом или ударом моментов. Сразу же после перерыва Мата все-таки заменил Марсьяля.

После навеса Алвеса Де Хеа справился с ударом Мбаппе, а вот после углового Кимпембе просто расстрелял ворота. Почти сразу же Алвес издали пробил, но снаряд чудом не залетел в ворота. Мбаппе замкнул простенький прострел с левого фланга, а затем проиграл дуэль один на один с Де Хеа. Бернат также ворвался в штрафную – испанского Давида просто бросают под расстрел.

Несколько ударов мимо ворот оставляли фанатов "дьяволов" в полном отчаянии. Одно попадание в створ ворот за 90 минут – ничтожно мало. На последней минуте еще и Погба получил вторую желтую за жесткое столкновение с Алвесом. Сомнительное удаление, но итальянский арбитр, похоже, решил добить манкунианцев окончательно. 0:2 – первое поражение Сульшера-тренера в Манчестере. Шансов на камбэк почти не осталось.

Тот случай, когда счет на табло, по существу и в xG

ПСЖ тотально превосходил соперника. Даже неожиданно, насколько заметно. В остроте, желании, борьбе, центре поля и атаке. Даже по ожидаемым голам xG гости наиграли на 2,36 гола, тогда как манчестерцы только на 0,34. Единственная позиция, где МЮ как минимум не уступал – рамка ворот. Де Хеа своими сейвами вытащил крошечный шанс на камбэк, которым фаны и команда Сульшера будут жить до ответного матча. Однако даже Давид не мог ничего поделать, когда его банально бросали под прицел снайперов. Игра Юнайтед в защите – бессмысленная и жалкая.

Как понять момент, когда Матич бежит за Кимпембе, а потом бросает эту затею и просто смотрит кино, как в его ворота забивают один из самых легких мячей родом из французской Лиги 1? Или когда тот же сербский опорник в темпе физкультурников, которым за 80, возвращается на свою половину в эпизоде, когда ПСЖ в 3 быстрых паса проходит все линии. "Чувствуйте себя, как дома", – всем своим видом говорили хозяева, выдавая себя за посредственного соперника уровня чемпионата Франции.

Сульшер не понятно почему решил вытащить на свет конспекты Моуринью. Зачем он так откровенно играл на 0:0 даже после пропущенного гола, похоже, не понял никто. Может, норвежцу никто не сказал, что Неймар и Кавани травмированы? Нет, ну серьезно: если бы они сыграли, то МЮ сидел большую часть времени вдесятером не просто на своей половине, а в собственной штрафной? Команда Тухеля ведь на самом деле не сделала ничего сверхъестественного. Использовала далеко не все подарки и дыры соперника и практически ничего не позволила сделать у своих ворот команде, которая не очень то и пыталась.

Травмы Марсьяля и Лингард? Когда они были в поле, ничего особенно лучшего в нападении мы не увидели. Хотя стоит признать: преимущество ПСЖ стало настолько неприличным именно после их ухода. Мата и Алексис будто забыли войти в игру. Погба вообще хватило где-то на полчаса, а затем вернулся старый недобрый Поль. Рэшфорду перекрыли кислород феноменальные сегодня защитники Парижа, из которых выделялся Тьягу Силва – бразильский капитан вычищал любые возможности для ударов и подборов в опасной зоне.


Театр двух актеров, или ответ Ди Марии хамству фанатов

Смотреть рывки Мбаппе в чужую штрафную можно вечно. Это красиво, это вдохновляет, и в этом есть что-то сверхчеловеческое. Беда с самым дорогим игроком мира, как оказалось, способна сделать игру чемпионов Франции более интересной и перспективной. На смену ПСЖ Неймара пришел ПСЖ Мбаппе, и он выглядит еще более угрожающим. Достижения 20-летнего "киллера" в плей-офф Лиги чемпионов: 9 матчей, 7 голов. Один Килиан втрое больше попал в створ, чем весь МЮ. Такой беззубости с "дьяволами" не случалось 14 лет. Занавес.

Театр мечты имел сегодня еще одного актера первого плана. Ди Мария выходит на тропу войны. Анхель приехал туда, где его так быстро разлюбили, и ответил на все эти оскорбления, свист, толкание в металлическое ограждение и даже бросание стеклянных бутылок. Аргентинец просто отдал 2 ассиста одной левой. Идеально в ноги, еще раз показав, что проблема была не в нем – это игрок топ-класса. И этот свой класс он доказал также на человеческом уровне.

На хамство отвечал издевательскими улыбками и поцелуями, а потом даже сделал вид, что выпивает со стеклянной бутылки, которая летела в него совсем не с такой целью. Создал 3 голевых момента. Больше, чем кто-либо в Манчестер Юнайтед или ПСЖ. Такое впечатление, что ненависть трибун только еще больше вдохновляла Ди Марию, как это когда-то часто бывало с Роналду на полях Англии. Анхель присоединился к историческому фиаско МЮ: впервые в истории еврокубков манкунианцы проиграли дома с преимуществом в 2 мяча. В свою очередь ПСЖ наконец-то сумел одолеть хоть какую-то английскую команду на выезде.

Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
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