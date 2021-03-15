Французский хавбек тунисского происхождения продолжит выступления за "красных дьяволов", сообщает официальный сайт клуба.

Манчестер Юнайтед отпустил Милан: когда стараний новичка мало, а невероятные промахи ставят под сомнение 1/4 Лиги Европы

Межбри договорился с Юнайтед о новом долгосрочном контракте. В церемонии подписания нового соглашения принял участие наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер. Ныне Ганнибал, перебравшийся в Манчестер из Монако за 10 млн евро два года назад, защищает цвета команды U-23. Зимой он должен был тренироваться с основой манкунианцев, но несвоевременно получил травму.

В нынешнем сезоне Ганнибал Межбри провел 23 матча за резерв Юнайтед, в которых забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач.

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