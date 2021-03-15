Французький хавбек туніського походження продовжить виступи за "червоних дияволів", повідомляє офіційний сайт клубу.

Манчестер Юнайтед відпустив Мілан: коли старань новачка замало, а неймовірні промахи ставлять під сумнів 1/4 Ліги Європи

Межбрі домовився з Юнайтед про новий довготривалий контракт. У церемонії підписання нової угоди взяв участь керманич МЮ Уле Гуннар Сульшер. Наразі Ганнібал, який перебрався до Манчестера з Монако за 10 млн євро два роки тому, захищає кольори команди U-23. Взимку він мав тренуватися з основою манкуніанців, але невчасно зазнав травми.

У нинішньому сезоні Ганнібал Межбрі провів 23 матчі за резерв Юнайтед, у яких забив 4 м'ячі та віддав 10 результативних передач.

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