Манчестер Юнайтед продовжив контракт із зіркою академії
Півзахисник Ганнібал Межбрі поставив підпис під новою угодою із англійським Манчестер Юнайтед.
Французький хавбек туніського походження продовжить виступи за "червоних дияволів", повідомляє офіційний сайт клубу.
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Межбрі домовився з Юнайтед про новий довготривалий контракт. У церемонії підписання нової угоди взяв участь керманич МЮ Уле Гуннар Сульшер. Наразі Ганнібал, який перебрався до Манчестера з Монако за 10 млн євро два роки тому, захищає кольори команди U-23. Взимку він мав тренуватися з основою манкуніанців, але невчасно зазнав травми.
У нинішньому сезоні Ганнібал Межбрі провів 23 матчі за резерв Юнайтед, у яких забив 4 м'ячі та віддав 10 результативних передач.
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