Манчестер Юнайтед и Милан выясняли сильнейшего в первом поединке 1/8 финала ЛЕ 2020/21. "Красные дьяволы" на последних секундах упустили победу (1:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Дуэль топ-клубов, которая бы стала украшением даже в Лиге чемпионов, не говоря уже о ЛЕ. Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Юнайтед – Милан, стартовал в 19:55 по Киеву. Уле Гуннар Сульшер и Стефано Пиоли столкнулись с немалыми кадровыми потерями. У "красных дьяволов" не могли сыграть Погба, Де Хеа, Джонс, Мата, ван де Беек и Рашфорд. Милан потерял Ибрагимовича, Тео Эрнандеса, Ребича, Манджукича, Беннасера и Чалханоглу.

Отметим, что в предыдущей стадии Лиги Европы "россонери" прошли Црвену Звезду только благодаря правилу выездного гола (2:2 в Белграде, 1:1 в Италии), а МЮ уверенно одолел сопротивление Реала Сосьедад (4:0, 0:0).

На 5-й минуте мяч побывал в воротах хозяев – Рафаэль Леау реализовал выход один на один с Хендерсоном. Правда, ассистент арбитра зафиксировал офсайд у нападающего Милана. Положение вне игры действительно было. МЮ ответил мощным ударом Марсьяля с линии штрафной, но Доннарумма совершил эффектный сейв и перевел круглого на угловой. На 10-й минуте Милан забил снова – Франк Кессье эффектно поразил дальний угол, однако на этот раз гол был отменен после подсказки VAR из-за игры рукой. И здесь решение рефери тоже справедливое – хавбек Милана действительно подыграл себе рукой в ​​борьбе с Матичем.

Алекс Теллес решился на прямой удар со штрафного метров с 35-ти – над перекладиной. Опять хорошая атака у Милана, которую завершал Крунич. Босниец получил мяч на углу штрафной, но затянул с ударом – как следствие, на пути круглого оказался защитник. На 38-й минуте Юнайтед упустил убийственный шанс – после подачи углового Магуайр попал в штангу, находясь в полуметре от линии ворот!

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Марсьяль просил пенальти после падения в борьбе с Кьяером – бесполезно. В итоге, первый тайм так и не подарил голов – два мяча Милана были отменены, а у Манчестер Юнайтед феерический промах в пассиве Магуайра.

Второй тайм начался с забитого мяча МЮ. Амад Диалло, который вышел сразу после перерыва, головой перебросил Доннарумму после классного паса Бруну Фернандеша! Дебютный гол зимнего новичка Юнайтед. 1:0 на 50-й минуте. Замена Сульшера сработала уже через 5 минут. "Россонери" ответили ударом Кессье с линии штрафной – Хендерсон был на месте.

Крунич головой пробил мимо ворот с линии вратарской, а несильный удар Салемакерса нейтрализовал Хендерсон. Активизировался Милан – счет 0:1 заставлял "россонери" идти вперед. Но самый реальный шанс снова был у "дьяволов". Гринвуд прострелил на угол вратарской, откуда уже в пустой угол бил Джеймс. Казалось, мячу уже некуда деваться, но хавбек МЮ умудрился не попасть. Второй промах по пустым воротам в пассиве хозяев.

Команда Пиолы имела отличный шанс сравнять счет, но удар Крунича с отличной позиции попал в стенку. Расплата за расточительность МЮ пришла в компенсированное время. Симон Кьяер замкнул подачу с углового. Дин Хендерсон мог спасти свою команду. но пропустил мяч, который летел прямо над ним.

1:1 – отличный результат для "россонери". Ответный матч Милан – Манчестер Юнайтед состоится на Сан-Сиро 18 марта.

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