После приезда в Англию из расположения португальской сборной Роналду вынужден пойти на 5-дневный карантин, сообщает Manchester Evening News. Это правило действует на всех, кто приезжает на Британский полуостров из Португалии.

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Руководство Манчестер Юнайтед пыталось договориться с правительством об отмене этого правила для Криштиану, но получило отказ. Таким образом, Роналду должен сдать анализы на наличие COVID-19 на второй и последний день карантина. Если оба будут отрицательными, он сможет присоединиться к команде за 3 дня до матча с Ньюкаслом.

Напомним, 31 августа Манчестер Юнайтед объявил о завершении трансфера Роналду. Криш присоединится к "красным дьяволам" уже после матчей сборных. Во второй раз дебютировать за манкунианцев португалец может 11 сентября в поединке против Ньюкасла.

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