Манчестер Юнайтед презентовал гостевой комплект формы – белое упоминание о единственном требле в истории клуба
Манчестер Юнайтед показал миру второй вариант формы на сезон 2022/23.
Фото и видеопрезентация опубликованы в официальных соцсетях "красных дьяволов".
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Футболка выполнена в белом цвете с черными и красными полосами на плечах. Черный воротничок разбавляет красно-белый пунктир. Похожий гостевой комплект МЮ носил в легендарном сезоне 1998/99. Именно тогда клуб оформил единственный требл в своей истории – чемпионат, Кубок Англии и победа в Лиге чемпионов.
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