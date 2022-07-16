Фото и видеопрезентация опубликованы в официальных соцсетях "красных дьяволов".

Эриксен официально стал игроком Манчестер Юнайтед – удивительное возвращение после остановки сердца на Евро

Футболка выполнена в белом цвете с черными и красными полосами на плечах. Черный воротничок разбавляет красно-белый пунктир. Похожий гостевой комплект МЮ носил в легендарном сезоне 1998/99. Именно тогда клуб оформил единственный требл в своей истории – чемпионат, Кубок Англии и победа в Лиге чемпионов.

There's no day like a United away day



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Новый сезон команда Эрика Тен Хага начнет 7 августа домашним матчем против Брайтона.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий