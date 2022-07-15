Кристиан Эриксен преодолел все трудности со здоровьем и снова будет выступать за топ-клуб.

Манчестер Юнайтед официально объявил о подписании 30-летнего датчанина на правах свободного агента. Договор рассчитан на 3 года. Ранее инсайдеры раскрыли зарплату Эриксена в МЮ – 150 тысяч фунтов в неделю.

Манчестер Юнайтед согласовал трансфер защитника Аякса – место для Матвиенко свободное

Еще прошлым летом карьера хавбека была под угрозой после остановки сердца на Евро-2020. Эриксен потратил несколько месяцев на реабилитацию и расторг контракт с Интером. Зимой рискнуть с 30-летним игроком решил Брентфорд и не прогадал – гол+5 ассистов и 7 побед в 11 матчах за "пчел". Впрочем, его соглашение было рассчитано только до июня, поэтому Кристиан мог искать новые варианты свободным агентом.

Добавим, что это второй трансфер МЮ в летнее межсезонье после левого защитника Тайрелла Маласии из Фейеноорда.

Бывшая Роналду сбросила маску – россиянка собирала деньги для украинцев, а теперь кичится отвратительной буквой Z