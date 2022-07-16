Манчестер Юнайтед презентував гостьовий комплект форми – біла згадка про єдиний требл в історії клубу
Манчестер Юнайтед показав світу другий варіант форми на сезон 2022/23.
Фото та відеопрезентація опубліковані у офіційних соцмережах "червоних дияволів".
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Футболка виконана у білому кольорі з чорними та червоними смугами на плечах. Чорний комірець розбавляє червоно-білий пунктир. Схожий гостьовий комплект МЮ носив у легендарному сезоні 1998/99. Саме тоді клуб оформив єдиний требл у своїй історії – чемпіонат, Кубок Англії та перемога в Лізі чемпіонів.
Додамо, що новий сезон команда Еріка Тен Хага розпочне 7 серпня домашнім матчем проти Брайтона.
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