Фото та відеопрезентація опубліковані у офіційних соцмережах "червоних дияволів".

Еріксен офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед – дивовижне повернення після зупинки серця на Євро

Футболка виконана у білому кольорі з чорними та червоними смугами на плечах. Чорний комірець розбавляє червоно-білий пунктир. Схожий гостьовий комплект МЮ носив у легендарному сезоні 1998/99. Саме тоді клуб оформив єдиний требл у своїй історії – чемпіонат, Кубок Англії та перемога в Лізі чемпіонів.

There's no day like a United away day



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Додамо, що новий сезон команда Еріка Тен Хага розпочне 7 серпня домашнім матчем проти Брайтона.

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