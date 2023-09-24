Манчестер Юнайтед потерпел три подряд поражения, если учитывать выезд в Мюнхен, причем в каждой встрече "дьяволы" пропускали не менее трех голов. В таких условиях от подопечных Эрика Тен Хага требовалась победа хоть где-то и хоть какая-то – неудачную серию надо было прерывать. Благо, в раскладе оказался Бернли.

Драки и "слив" очередного тренера: Тен Хаг прокомментировал потрясающие слухи вокруг МЮ

Впрочем, поединок на Терф Мур оказался непростым. Первый тайм команды провели на равных, причем к 20-м минутам Бернли даже выглядел острее. В частности, подопечные Венсана Компани могли забивать на 10-й минуте, когда Амдуни спокойно замыкал подачу от Робертса – мяч летел в угол с отскоком от газона, но Онана выручил МЮ!

На 17-й же был отыгран и Онана. Рэмзи получил разрезную передачу на линии полукруга, после чего переправил сферу на левый край штрафной. Оттуда в касание стрелял Амдуни – стойка спасла гостей. У "дьяволов" же до этой минуты была только атака с проникающим пасом на Рэшфорда – Маркус тоже стрелял с левого края, но Траффорд парировал.

Впрочем, на 25-й минуте манкунианцы взяли да и забили гол. Подопечные Эрика Тен Хага заработали угловой, а Эванс головой переправил мяч в дальний угол. К счастью для "бордовых", взятие ворот не засчитали из-за Хёйлунда – он находился в офсайде и не давал Траффорду выйти на перехват.

Ничего более интересного болельщики не видели почти до конца первого тайма. Казалось, что команды отправятся отдыхать при нулях на табло, однако на последних секундах основного времени Бруну Фернандеш забил чистый гол. И какой!

Эванс выполнил фантастический заброс на правый край штрафной, а португалец ударом с лету засадил мяч под левую стойку. 0:1! Таким образом, Бруну забил 22-й команде в АПЛ из 24-х, с которыми встречался – только Норвич и Шеффилд устояли перед пушкой Фернандеша.

Второй тайм тотально разочаровал, ведь моментов не возникало до 70-х минут. Команды на этом отрезке провели всего по два удара, да и скорости упали. А потом "бордовые" провели тройную замену и создали два опасных эпизода. В первом из них свежий Бруун-Ларсен пробивал из пределов вратарской (Онана накрыл выстрел), а Эванс спас от добивания.

На 85-й же Берге замыкал навес в центр штрафной, однако мяч пролетел над перекладиной. МЮ аж в компенсированное время ответил навесом Далота, после которого Фернандеш пробивал пяткой – Траффорд успел сложиться и отбить. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "красных дьяволов"!

Подопечные Эрика Тен Хага набрали 9 очков, поднявшись на восьмую позицию в таблице. Бернли с одним зачетным баллом остается на дне.

Эвертон победил впервые в сезоне АПЛ, одолев Брентфорд – Миколенко помог открыть счет, привёз гол и мог забивать