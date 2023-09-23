Виталий Миколенко после прекрасного матча против Арсенала заслужил место в основе с Брентфордом. Шон Дайч был того же мнения – Янг снова отправился на правый фланг обороны, отдав украинцу левый. "Ирискам" было критически важно одержать победу, ведь они шли в зоне вылета, до сих пор не выиграв ни одного матча.

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Старт встречи оказался удачным. Гости открыли счёт уже на 6-й минуте вследствие атаки вторым темпом после углового. Гарнер исполнил подачу с левого фланга, Тарковски сбросил мяч на Дукуре, а тот метров с семи расстрелял ворота – 0:1!

Миколенко прямого участия в голевой атаке не принимал, но свою роль сыграл. Виталий не подпустил к мячу Мбеумо, исключив контратаку Брентфорда. После этого Янг подхватил сферу и отдал её Гарнеру.

На 21-й минуте Миколенко мог и сам отличиться, зацепившись за отскок от Пиннока и пробив с левого края штрафной. Впрочем, удар оказался слишком слабым.

"Джмели" сумели отыграться на 28-й минуте вследствие выстрела Йенсена с правого края штрафной. За этот гол спросят с нашего земляка – Миколенко в начале эпизода поднялся за Мбеумо, чтобы встретить вингера на приёме. Брайан, однако, успел пробросить мяч мимо Виталия.

Далее последовал отскок, который взял Янельт. Миколенко задержался в центре, разрешив отдать передачу на Йенсена. 1:1.

Этот эпизод ещё можно списать на тактический провал Эвертона. Мбеумо грамотно воспользовался персональной опекой, вытащив своего защитника и открыв зону для вторжения из глубины. Впрочем, в первом тайме был момент, в котором Миколенко уже конкретно не успевал.

Мбеумо принял передачу и укатил на дальнюю стойку, однако Льюис-Поттер не запер.

К счастью для мерсисайдцев, второй тайм оказался более успешным. На 67-й минуте Тарковски замкнул подачу с углового, восстановив преимущество "ирисок", а на 70-й он мог отличиться с ещё одного корнера. Его после удачной обводки заработал Миколенко.

Ещё через минуту свежий Кальверт-Льюин забил третий гол в ворота "шмелей", получив разрезной пас от Гарнера и обыграв голкипера. 1:3! Этот гол оказался последним во встрече. Эвертон празднует дебютную победу в сезоне АПЛ.

Миколенко завершил матч, выиграв всего 4 единоборства из 9-ти, но торжествуя в двух из трех верховых дуэлей. Кроме того, украинец исполнил 4 выноса и сделал две удачных обводки с двух попыток, однако и его обыграли трижды (с 5-ти попыток).

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