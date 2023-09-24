Бруну Фернандеш в рамках матчу 6-го туру АПЛ 2023/24 проти Бернлі став героєм, подарував Манчестер Юнайтед мінімальну перемогу. Звіт читайте на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед зазнав трьох поспіль поразок, якщо враховувати виїзд у Мюнхен, причому в кожній зустрічі "дияволи" пропускали не менше трьох голів. За таких умов від підопічних Еріка Тен Хага вимагалася перемога хоч десь і хоч якась – невдалу серію треба було переривати. Благо, в розкладі опинився Бернлі.

Втім, поєдинок на Терф Мур виявився непростим. Перший тайм команди провели на рівних, причому до 20-х хвилин Бернлі навіть виглядав гострішим. Зокрема, підопічні Венсана Компані могли забивати на 10-й хвилині, коли Амдуні спокійно замикав подачу від Робертса – м'яч летів у кут з відскоком від газону, але Онана виручив МЮ!

На 17-й же був відіграний і Онана. Ремзі отримав розрізну передачу на лінії півкола, після чого переправив сферу на лівий край штрафного. Звідти у дотик стріляв Амдуні – стійка врятувала гостей. У "дияволів" же до цієї хвилини була лишень атака з проникним пасом на Решфорда – Маркус теж стріляв з лівого краю, але Траффорд парирував.

Втім, на 25-й хвилині манкуніанці взяли та й забили гол. Підопічні Еріка Тен Хага заробили кутовий, а Еванс головою переправив м'яч у дальній кут. На щастя для "бордових", взяття воріт не зарахували через Хьойлунда – він перебував у офсайді й не давав Траффорду вийти на перехоплення.

Нічого цікавішого вболівальники не бачили майже до кінця першого тайму. Здавалося, що команди відправляться відпочивати за нулів на табло, однак на останніх секундах основного часу Бруну Фернандеш забив чистий гол. І який!

Еванс виконав фантастичне закидання на правий край штрафного, а португалець ударом з лету засадив м'яч під ліву стійку. 0:1! Таким чином, Бруну забив 22-й команді в АПЛ із 24-х, з якими зустрічався – тільки Норвіч і Шеффілд встояли перед гарматою Фернандеша.

Другий тайм тотально розчарував, адже моментів не виникало до 70-х хвилин. Команди провели всього по два удари, та і швидкості впали критично. А потім "бордові" провели потрійну заміну й створили два небезпечних епізоди. В одному з них свіжий Бруун-Ларсен пробивав з меж воротарського (Онана накрив постріл), а Еванс врятував від добивання ціною пошкодження.

На 85-й же же Берге замикав навіс у центр штрафного, однак м'яч пролетів над поперечкою. МЮ аж у компенсований час відповів навісом Далота, після якого Фернандеш пробивав п'яткою. Траффорд встиг скластися й відбити. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "червоних дияволів"!