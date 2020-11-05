На тренерском мостике манкунианцев в ближайшее время могут произойти серьезные изменения.

Бывший наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино может возобновить тренерскую карьеру.

"Игроки Манчестер Юнайтед "сливали" меня?": Сульшер отреагировал на слова Кина относительно своего будущего в команде

Представители Манчестер Юнайтед обратились к окружению аргентинца с предложением возглавить клуб на фоне неудовлетворительных результатов команды Сульшера, сообщает издание Manchester Evening News.

По информации источника, аргентинский специалист не против возглавить "красных дьяволов", о чем заявлял еще в декабре 2019 года. Руководство клуба до последнего поддерживало Сульшера – чашу терпения переполнило поражение от дебютанта Лиги чемпионов Истанбул Башакшехир (1:2). Отмечается, что теперь экзаменом для Сульшера станет выездной поединок 8-го тура АПЛ против Эвертона, который состоится в субботу, 7 ноября, в 14:30.

Напомним, в турнирной таблице чемпионата Англии манкунианцы после 7 туров занимают 15-ю строчку.

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