Колишній наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно може відновити тренерську кар'єру.

"Гравці Манчестер Юнайтед "зливали" мене?": Сульшер відреагував на слова Кіна щодо свого майбутнього у команді

Представники Манчестер Юнайтед звернулись до оточення аргентинця з пропозицією очолити клуб на тлі незадовільних результатів команди Уле Гуннара Сульшера, повідомляє видання Manchester Evening News.

За інформацією джерела, аргентинський фахівець не проти очолити "червоних дияволів", про що заявляв ще у грудні 2019 року. Керівництво клубу до останнього підтримувало Сульшера – чашу терпіння переповнила поразка від дебютанта Ліги чемпіонів Істанбул Башакшехір (1:2). Зазначається, що тепер екзаменом для Сульшера стане виїзний поєдинок 8-го туру АПЛ проти Евертона, який відбудеться у суботу, 7 листопада, о 14:30.

Нагадаємо, у турнірній таблиці чемпіонату Англії манкуніанці після 7 турів посідають 15-ту сходинку.

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