"В связи с недавними событиями вокруг Мейсона Гринвуда, мы контактируем с вами по поводу купленной вами ранее футболки Манчестер Юнайтед с фамилией Гринвуда.

Девушка Гринвуда обвинила форварда Манчестер Юнайтед в жестоком избиении до крови – жуткое видео

Мы можем подтвердить, что клиенты United Direct и Adidas, купившие футболки Манчестер Юнайтед с фамилией Гринвуда, могут обменять их на домашнюю футболку команды в этом сезоне с фамилией другого футболиста без каких-либо доплат", – говорится в письме МЮ фаната.

Напомним, полиция арестовала Гринвуда, которого обвиняют в изнасиловании и нанесении телесных повреждений своей девушке, а также в угрозе убийством.

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