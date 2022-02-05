"У зв'язку з недавніми подіями навколо Мейсона Грінвуда, ми контактуємо з вами щодо купленої вами раніше футболки Манчестер Юнайтед із прізвищем Грінвуда.

Дівчина Грінвуда звинуватила форварда Манчестер Юнайтед у жорстокому побитті до крові – моторошне відео

Ми можемо підтвердити, що клієнти United Direct та Adidas, які купили футболки Манчестер Юнайтед із прізвищем Грінвуда, мають можливість обміняти їх на домашню футболку команди цього сезону з прізвищем іншого футболіста без будь-яких доплат", – йдеться в листі МЮ фанату.

Нагадаємо, поліція заарештувала Грінвуда, якого звинуватили у зґвалтуванні та завданні тілесних ушкоджень своїй дівчині, а також у погрозі вбивством.

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