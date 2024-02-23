Нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунд в ближайшее время не поможет команде на футбольном поле.

Хёйлунд получил мышечную травму, сообщает пресс-служба манкунианцев. Возвращение 21-летнего датчанина ожидается через две-три недели.

Манчестер Юнайтед удержал победу над Лутоном – Хёйлунд забил на 37-й секунде, продлив рекордную голевую серию

Обидно, что форвард вылетает в персонально лучший момент сезона. Расмус забивал в последних шести матчах АПЛ, став самым молодым игроком в истории турнира, которому покорилось это достижение.

Поэтому Манчестер Юнайтед теряет своего лучшего игрока минимум на четыре матча. За это время подопечные Эрика Тен Хага сыграют против Фулхэма, Ноттингема (в Кубке Англии), Манчестер Сити и Эвертона.

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