Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Хьойлунд найближчим часом не допоможе команді на футбольному полі.

Хьойлунд отримав м'язову травму, повідомляє прес-служба манкуніанців. Повернення 21-річного данця очікується через два-три тижні.

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Прикро, що форвард вилітає у персонально найкращий момент сезону. Расмус забивав в останніх шести матчах АПЛ, ставши наймолодшим гравцем в історії турніру, якому підкорилося це досягнення.

Тож Манчестер Юнайтед втрачає свого найкращого гравця щонайменше на чотири матчі. За цей час підопічні Еріка Тен Хага зіграють проти Фулхема, Ноттінгема (в Кубку Англії), Манчестер Сіті й Евертона.

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