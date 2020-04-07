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Манчестер Юнайтед потеряет больше всех денег среди клубов АПЛ – сумасшедшая сумма, за которую можно купить Санчо

14:25 30 Читати українською
Манчестер Юнайтед потеряет больше всех денег среди клубов АПЛ – сумасшедшая сумма, за которую можно купить Санчо
Игроки Манчестер Юнайтед / Reuters

Пандемия коронавируса нанесет сокрушительный удар по бюджетам английских клубов.

Вынужденный перерыв повлечет немалые проблемы для всех клубов АПЛ, информирует Daily Mail.

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Издание опубликовало таблицу финансовых потерь по трем источникам дохода – телевидение, заработки в день матча и коммерческая деятельность. Хуже всех дела у Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" получат "дыру" в размере 116,4 млн фунтов. К слову, примерно столько стоит вингер Боруссии Д Джейдон Санчо, которого называют главной целью МЮ на лето. В тройку также вошли Манчестер Сити (109,3 млн) и Ливерпуль (102,6). Наименьшие убытки у Норвича – "всего" 19,5 млн фунтов.

Добавим, что руководство АПЛ рассматривает вариант с проведением матчей при пустых трибунах, чтобы сохранить хоть какую-то часть денег.

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Англия футбольные финансы Джейдон Санчо Джейдон Санчо коронавирус Манчестер Сити Манчестер Сити Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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