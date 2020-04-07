Манчестер Юнайтед потеряет больше всех денег среди клубов АПЛ – сумасшедшая сумма, за которую можно купить Санчо

Пандемия коронавируса нанесет сокрушительный удар по бюджетам английских клубов.

Вынужденный перерыв повлечет немалые проблемы для всех клубов АПЛ, информирует Daily Mail.

Манчестер Юнайтед решил отказаться от госпрограммы сохранения рабочих мест – Ливерпуль после позора изменил мнение

Издание опубликовало таблицу финансовых потерь по трем источникам дохода – телевидение, заработки в день матча и коммерческая деятельность. Хуже всех дела у Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" получат "дыру" в размере 116,4 млн фунтов. К слову, примерно столько стоит вингер Боруссии Д Джейдон Санчо, которого называют главной целью МЮ на лето. В тройку также вошли Манчестер Сити (109,3 млн) и Ливерпуль (102,6). Наименьшие убытки у Норвича – "всего" 19,5 млн фунтов.

Добавим, что руководство АПЛ рассматривает вариант с проведением матчей при пустых трибунах, чтобы сохранить хоть какую-то часть денег.

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