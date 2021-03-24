"Я сам прошел через академию клуба, а затем сыграл почти 400 матчей за Манчестер Юнайтед, и для меня было абсолютной привилегией вернуться и поработать с новым поколением талантов, которые преодолевают тот же путь.

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Еще по своей карьере футболиста знаю, как сложно покинуть Манчестер Юнайтед, но я чувствую, что сейчас подходящий момент для новой задачи, и я с нетерпением жду возможности применить знания, которые основаны на большом опыте, который я получил здесь в последние девять лет", – цитирует Батта официальный сайт клуба.

Ники Батт проработал в структуре МЮ в течение 9-ти лет. В статусе игрока Батт провел за "красных дьяволов" около 400 матчей.

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