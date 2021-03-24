"Я сам пройшов через академію клубу, а потім зіграв майже 400 матчів за Манчестер Юнайтед, і для мене було абсолютною привілеєм повернутися і попрацювати з новим поколінням талантів, які долають той же шлях.

"Манчестер Юнайтед повинен поборотись за Агуеро", – легенда манкуніаців закликав Сульшера наслідувати Фергюсона

Ще за своєю кар'єрою футболіста знаю, як складно покинути Манчестер Юнайтед, але я відчуваю, що зараз відповідний момент для нового завдання, і я з нетерпінням чекаю можливості застосувати знання, які засновані на великому досвіді, який я отримав тут в останні дев'ять років", – цитує Батта офіційний сайт клубу.

Нікі Батт пропрацював у структурі МЮ протягом 9-ти років. У статусі гравця Батт провів за "червоних дияволів" близько 400 матчів.

Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ