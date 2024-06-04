Минай теряет игроков, которые хорошо проявили себя в отчаянной борьбе за выживание.

Закарпатский клуб официально объявил об уходе 30-летнего полузащитника Сергея Петько.

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Хавбек выступал за Минай с февраля 2023-го. В 31 матче он оформил 2 гола и один ассист. Петько даже получил капитанскую повязку, когда Александр Бандура засел в запас.

Напомним, Минай до последнего тура боролся за выживание, но все же покинул УПЛ. Главный тренер Желько Любенович признал, что клуб рискует потерять более 10 игроков основы. Кроме Петько, уже официально объявлено об уходе защитника Дмитрия Немчанинова.

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