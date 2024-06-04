"У меня остался год контракта с Манчестер Сити, поэтому нужно думать о будущем. Моему старшему сыну 8 лет, а он не видел ничего, кроме Англии. Он спрашивает, сколько я буду играть за Сити. Вскоре придется принять решение.

Де Брюйне имеет 2 варианта продолжения карьеры – лидер Ман Сити будет выбирать между большими и очень большими деньгами

В моем возрасте нужно рассматривать все варианты. Когда речь идет о Саудовской Аравии, мы говорим о невероятных деньгах в конце карьеры. За два сезона я могу заработать там фантастическую сумму. Играю в футбол 15 лет, но до сих пор, видимо, не заработал столько.

Надо все взвесить с учетом будущего. Сейчас я еще не принял решение. Для моей жены Мишель такое экзотическое приключение выглядит нормально. Мы в семье все чаще обсуждаем эту тему", – сказал Кевин в интервью HLN.