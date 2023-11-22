ЧМ-2023 U-17, 1/8 финала

Англия – Узбекистан – 1:2

Голы: Ндала, 35 – Асламбек, 4, Мизраев, 67

Удаление: Рахматуллаев, 90+11 (за пределами поля)

Сборная Англии U-17 не смогла пробиться в четвертьфинал молодежного чемпионата мира. "Молодые львы" не сумели обыграть Узбекистан, который занимает аж 73 место в рейтинге ФИФА.

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Англичане пропустили первый мяч уже на 4 минуте. Отыграться удалось лишь под конец первого тайма. После перерыва Мизраев снова вывел свою команд вперед. Напряжение не утихало до финального свистка. Арбитр матча добавил более 10 минут к основному времени.

На последних секундах игры не выдержал главный тренер узбеков Рахматуллаев и выбил мяч далеко за пределы поля. Игроки Англии налетели на провокатора, а рефери показал прямую красную.

"Молодые львы" были одним из фаворитов на победу в турнире, поскольку имели в своем составе талантов из академий Манчестер Сити, Арсенала и Челси.

Узбекистан вышел в свой первый четвертьфинал с 2011 года, и дальше они встретятся с Францией или Сенегалом.

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