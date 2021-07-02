Том Хитон подписал двухлетний контракт с Манчестер Юнайтед, который включает возможность продления еще на сезон, сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение 35-летнего голкипера с Астон Виллой завершилось, и Том присоединился к Юнайтед на правах свободного агента. Хитон уже находился в структуре МЮ (2004-2010 годы), но выступал только за дубль, а также путешествовал по арендам.

В прошлом сезоне основным голкипером Манчестер Юнайтед стал Дин Хендерсон, вытеснив Давида Де Хеа.

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